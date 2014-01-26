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Нахалка 2013 - 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нахалка
Киноафиша Сериалы Нахалка Сезоны Сезон 1

Нахалка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нахалка»

В 1 сезоне сериала «Нахалка» события разворачиваются в захолустном российском городе Свербиловске. Здесь нет ничего хорошего и никаких перспектив, кроме шахты, где добывают золотую руду. И эта шахта принадлежит местному «папику» – бизнесмену, миллиардеру и мафиози. Мужчина не уезжает из родной глуши, как все его друзья и коллеги, исключительно из патриотических соображений, надеясь однажды поднять городок с колен. Кроме того, он один растит крайне избалованную дочку-подростка – красавицу Леночку. Она постоянно транжирит деньги и прогуливает школу. Чтобы сделать из дочери человека, он отправляет ее учиться в Москву.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нахалка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 января 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 января 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 января 2014
График выхода всех сериалов
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