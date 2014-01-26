В 1 сезоне сериала «Нахалка» события разворачиваются в захолустном российском городе Свербиловске. Здесь нет ничего хорошего и никаких перспектив, кроме шахты, где добывают золотую руду. И эта шахта принадлежит местному «папику» – бизнесмену, миллиардеру и мафиози. Мужчина не уезжает из родной глуши, как все его друзья и коллеги, исключительно из патриотических соображений, надеясь однажды поднять городок с колен. Кроме того, он один растит крайне избалованную дочку-подростка – красавицу Леночку. Она постоянно транжирит деньги и прогуливает школу. Чтобы сделать из дочери человека, он отправляет ее учиться в Москву.