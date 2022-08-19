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Девушка в зеркале 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушка в зеркале
Киноафиша Сериалы Девушка в зеркале Сезоны Сезон 1

The Girl in the Mirror 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка в зеркале»

В 1 сезоне сериала «Девушка в зеркале» в центре событий оказывается школьница по имени Альма. Однажды она попадает в серьезную автобусную аварию. Многие дети погибают, но Альме удается уцелеть. Однако, придя в себя, она понимает, что не может вспомнить ни единого эпизода из своей жизни до рокового ДТП. Родители кажутся ей незнакомыми людьми, которые врут ей и что-то замышляют. Девочка ощущает, что попала в ловушку. Чтобы наладить свою жизнь, Альма должна выяснить обстоятельства, которые привели к аварии. Ей необходимо провести собственное расследование до того момента, как ее истинная личность исчезнет навсегда.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Девушка в зеркале График выхода всех сериалов
Сезон 1
Туман Fog
Сезон 1 Серия 1
19 августа 2022
Секреты Secrets
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2022
Поиск Searching
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2022
Тени Shadows
Сезон 1 Серия 4
19 августа 2022
Лара Lara
Сезон 1 Серия 5
19 августа 2022
Откровения Revelations
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2022
Пороги Thresholds
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2022
Дева Deva
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2022
Возвращение Return
Сезон 1 Серия 9
19 августа 2022
График выхода всех сериалов
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