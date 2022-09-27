В 1 сезоне сериала «Новичок: Федералы» темнокожая героиня по имени Симона Кларк является матерью-одиночкой. Когда-то она забросила мысли о своей карьере и посвятила всю себя воспитанию двоих детей. Симона постаралась быть хорошей матерью и сделать все, чтобы ее отпрыски ни в чем не нуждались. Но теперь дети больше не нуждаются в ней, и Симона решила, что пора воплощать собственные мечты. Героиня совершила весьма отважный шаг для ее возраста. Она поступила в Академию ФБР и стала там самым взрослым новичком. Теперь ей предстоит патрулировать город и доказывать, что она ничуть не хуже молодых сослуживцев.