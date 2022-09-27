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Новичок: Федералы 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Новичок: Федералы
Киноафиша Сериалы Новичок: Федералы Сезоны Сезон 1

The Rookie: Feds
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новичок: Федералы»

В 1 сезоне сериала «Новичок: Федералы» темнокожая героиня по имени Симона Кларк является матерью-одиночкой. Когда-то она забросила мысли о своей карьере и посвятила всю себя воспитанию двоих детей. Симона постаралась быть хорошей матерью и сделать все, чтобы ее отпрыски ни в чем не нуждались. Но теперь дети больше не нуждаются в ней, и Симона решила, что пора воплощать собственные мечты. Героиня совершила весьма отважный шаг для ее возраста. Она поступила в Академию ФБР и стала там самым взрослым новичком. Теперь ей предстоит патрулировать город и доказывать, что она ничуть не хуже молодых сослуживцев.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Новичок: Федералы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
День первый Day One
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2022
Без лица Face Off
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2022
Скрещенные звезды Star Crossed
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2022
Умереть за To Die For
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2022
Фелиция Felicia
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2022
Жнец The Reaper
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2022
Обратный отсчет Countdown
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2022
Тупик Standoff
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2022
Воспоминание Flashback
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2022
Молчаливый заключенный The Silent Prisoner
Сезон 1 Серия 10
3 января 2023
Близкий контакт Close Contact
Сезон 1 Серия 11
10 января 2023
Из-за крови Out for Blood
Сезон 1 Серия 12
17 января 2023
Ремора The Remora
Сезон 1 Серия 13
24 января 2023
Предложение The Offer
Сезон 1 Серия 14
31 января 2023
Снова мертв Dead Again
Сезон 1 Серия 15
14 февраля 2023
Ради любви и денег For Love and Money
Сезон 1 Серия 16
21 февраля 2023
Окупаемость Payback
Сезон 1 Серия 17
28 февраля 2023
Гнев Seeing Red
Сезон 1 Серия 18
21 марта 2023
Гори, беги Burn Run
Сезон 1 Серия 19
28 марта 2023
Меня много I Am Many
Сезон 1 Серия 20
18 апреля 2023
Родословная Bloodline
Сезон 1 Серия 21
25 апреля 2023
Красный Red One
Сезон 1 Серия 22
2 мая 2023
График выхода всех сериалов
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