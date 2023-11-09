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Настоящий рэп 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Настоящий рэп
Киноафиша Сериалы Настоящий рэп Сезоны Сезон 2

Rap Sh!t
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Настоящий рэп»

Во 2-м сезоне сериала «Настоящий рэп» продолжается история о двух амбициозных подругах, которые знали друг друга еще со школьной скамьи. После учебы они обосновались в Майами и сформировали хип-хоп-дуэт, желая покорить музыкальный олимп. Конечно, на пути в шоу-бизнес героиням пришлось столкнуться со множеством испытаний. Они пытались обойти соперниц, привлечь внимание аудитории на стриминговых площадках и наконец заработать себе и родным на безбедную жизнь. Напомним, в финале предыдущего сезона Мия проигнорировала желание Шоны наладить отношения. Она отправилась на свидание с Алесией и Нелли и столкнулась с Кэшем...

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Настоящий рэп График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
9 ноября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
9 ноября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
16 ноября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 ноября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
14 декабря 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
21 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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