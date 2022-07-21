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Настоящий рэп 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Настоящий рэп
Киноафиша Сериалы Настоящий рэп Сезоны Сезон 1

Rap Sh!t
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Настоящий рэп»

В 1 сезоне сериала «Настоящий рэп» представлена история о женской рэп-группе из Майами, которая пытается добиться успеха в музыкальной индустрии и занять лидирующие позиции в топ-чартах. В центре событий оказываются две юные темнокожие девушки по имени Шона и Миа. В школьные годы они были неразлучны, делились друг с другом мечтами и постоянно слушали любимые треки. После выпускного Шона и Миа некоторое время не общались, однако судьбе было угодно вновь столкнуть их. Главные героини решили изменить свою жизнь, создать рэп-дуэт и прокладывать себе путь к славе. Он будет долог и тернист, но подруги не боятся трудностей.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Настоящий рэп График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кое-что для города Something for The City
Сезон 1 Серия 1
21 июля 2022
Кое-что для девочек Something for The Girls
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2022
Кое-что для капота Something for The Hood
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2022
Кое-что для клубов Something for The Clubs
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2022
Кое-что на выходные Something for The Weekend
Сезон 1 Серия 5
11 августа 2022
Кое-что для Грамма Something for The Gram
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2022
Кое-что для диджея Something for The DJ
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2022
Кое-что для дороги Something for The Road
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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