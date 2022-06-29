Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой

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С июня без MAX будет сложнее? Что изменится для тех, кто не установил новый мессенджер — кажется, гайки закручивают еще сильнее

43 года смотрели и не видели: в «Мэри Поппинс» нашли забавный киноляп — что не так с гардеробом няни?

На ПМЭФ озвучили сенсационную цифру: «Три кота» набрали 5,5 миллиарда просмотров в Китае — кажется, «Маше и Медведю» утерли нос

Включаешь и теряешь счет времени: 3 гипнотических детектива с оценками выше 8 на IMDb — без очевидных хитов

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В «Первом отделе 5» хорошо все, кроме одного момента: «как они могли допустить такой ляп?»

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