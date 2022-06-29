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Необычный адвокат У Ён У 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Необычный адвокат У Ён У
Киноафиша Сериалы Необычный адвокат У Ён У Сезоны Сезон 1

Extraordinary Attorney Woo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Необычный адвокат У Ён У»

В 1-м сезоне сериала «Необычный адвокат У Ён У» 27-летняя женщина-адвокат с синдромом Аспергера уверенно доказывает общественности, что заболевание никак не отражается на ее профессиональных навыках. Героиня обладает высоким уровнем интеллекта, феноменальной памятью и креативно подходит к каждому делу. У Ён У успешно окончила учебу в престижном учебном заведении и поступила на службу в крупную юридическую компанию Baekryong. При этом она по-прежнему испытывает сложности, когда дело доходит до коммуникации с посторонними. В юридической фирме У Ён У близко общается с одним из своих коллег...

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий сериала Необычный адвокат У Ён У График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 июля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 июля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 июля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 июля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
3 августа 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
4 августа 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
10 августа 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
11 августа 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
17 августа 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
18 августа 2022
График выхода всех сериалов
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