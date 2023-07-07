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Утенок и Гусенок 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Утенок и Гусенок
Киноафиша Сериалы Утенок и Гусенок Сезоны Сезон 2

Duck & Goose 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 2-й сезон сериала «Утенок и Гусенок»

Во 2-м сезоне сериала «Утенок и Гусенок» продолжаются захватывающие и увлекательные приключения лучших друзей Утенка и Гусенка. Пернатые далеко не всегда сходятся клювами, однако это не мешает им оставаться преданными товарищами, приходить друг другу на выручку и от души веселиться вместе. Главные герои однажды обнаружили, что принятие и понимание различий друг друга может помочь им изобретать совершенно новые идеи. Утенок и Гусенок вместе справляются с повседневными проблемами, как большими, так и маленькими. Они никогда не скучают и знают, что каждый день может принести им массу открытий.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Утенок и Гусенок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
7 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
7 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
7 июля 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
7 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
7 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
7 июля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
7 июля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
7 июля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
7 июля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
7 июля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
7 июля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
7 июля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
7 июля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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