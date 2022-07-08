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Утенок и Гусенок 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Утенок и Гусенок
Киноафиша Сериалы Утенок и Гусенок Сезоны Сезон 1

Duck & Goose 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 31 минута
О чем 1-й сезон сериала «Утенок и Гусенок»

В 1 сезоне сериала «Утенок и Гусенок» в центре событий оказываются два юных забавных персонажа – утенок и гусенок. Они крепко дружат и не могут вообразить себе обстоятельство, которое могло бы разрушить их крепкий союз. Ребята все на свете делают сообща: играют, отправляются в увлекательные путешествия, познают окружающий мир и совершают удивительные открытия. Конечно, порой не обходится без ссор и перебранок. Персонажи любят порой поспорить, они капризничают и задирают друг дружку. Но следом за склокой обязательно следует примирение. Их ожидает множество захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Утенок и Гусенок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 июля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 июля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 июля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 июля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 июля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 июля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 июля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 июля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
8 июля 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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