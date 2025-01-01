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Кастинг 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Кастинг Сезоны Сезон 1

Кастинг
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кастинг»

В 1 сезоне сериала «Кастинг» молодая, хорошо образованная, но очень наивная девушка Лена работает в библиотеке. У нее не осталось родственников, парня нет, да и терять ей в жизни абсолютно нечего. У нее есть только филологическое образование и тяга к приключениям. Поэтому героиня решает рискнуть и поучаствовать в отборе актеров для нового популярного телешоу. Она не надеется на успех, однако именно ее жюри выбирает из огромного множества топ-моделей и актрис. Но у организаторов есть одно условие: Лена должна лечь под нож и немного «усовершенствовать» свое лицо. После операции девушке кажется, что она потеряла свою личность.

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Список серий сериала Кастинг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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