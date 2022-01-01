Сериал «Кастинг» рассказывает об одинокой сотруднице библиотеки Лене, которая решает поучаствовать в кастинге на роль в новом реалити-шоу. Она не боится экспериментировать, ведь близких людей у нее не осталось, да и терять ей, в общем-то, нечего. К удивлению девушки, ей удается пройти конкурс, несмотря на соперниц-моделей с ногами от ушей. Но организаторы просят ее об одной «малости» – немного усовершенствовать свою внешность на хирургическом столе. Вот только вместе с лицом Лена боится потерять себя.