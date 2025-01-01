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Доброе сердце 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доброе сердце
Киноафиша Сериалы Доброе сердце Сезоны Сезон 1

Доброе сердце
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доброе сердце»

В 1 сезоне сериала «Доброе сердце» девочка по имени Кира рано лишается матери. Когда она взрослеет, отец находит новую супругу, но отношения между женщинами не складываются. Кира переезжает в дом своей любимой учительницы Таисии Ивановны, которая принимает девушку как родную дочь. Когда умирает и она, героиня остается одна. Поддерживает ее только парень Макс, от которого она ждет ребенка. Однако счастье оказывается недостижимым: Кира теряет малыша. Они с Максимом решают принять в семью чужого брошенного младенца Андрюшу. По стечению обстоятельств он оказывается родным внуком Таисии Ивановны.

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Список серий сериала Доброе сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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