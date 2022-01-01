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Киноафиша Сериалы Доброе сердце
Доброе сердце (2022 - …) Доброе сердце
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Доброе сердце» – это мелодрама о судьбах разлученных при рождении близнецов. Молодая девушка Кира не ладит с новой супругой своего отца, поэтому живет у своей учительницы Таисии Ивановны. После смерти женщины у нее не остается близких, кроме любимого мужчины Максима, от которого она ждет ребенка. Но у героини случается выкидыш, и пара решает усыновить брошенного в роддоме малыша. Вот только новорожденный Андрей неожиданно оказывается родным внуком Таисии Ивановны, и у него есть брат-близнец.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Алекс Комаровский
Анна Миклош
Анна Миклош
Ольга Морозова
Егор Козлов
Егор Козлов
Вероника Мишаева
Вероника Мишаева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доброе сердце - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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