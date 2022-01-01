Сериал «Доброе сердце» – это мелодрама о судьбах разлученных при рождении близнецов. Молодая девушка Кира не ладит с новой супругой своего отца, поэтому живет у своей учительницы Таисии Ивановны. После смерти женщины у нее не остается близких, кроме любимого мужчины Максима, от которого она ждет ребенка. Но у героини случается выкидыш, и пара решает усыновить брошенного в роддоме малыша. Вот только новорожденный Андрей неожиданно оказывается родным внуком Таисии Ивановны, и у него есть брат-близнец.