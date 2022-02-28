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Бездна 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бездна
Киноафиша Сериалы Бездна Сезоны Сезон 1

Бездна
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 55 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бездна»

В 1 сезоне сериала «Бездна» следователь полиции Андрей занимается сложным и запутанным делом об убийстве девушки в коттеджном поселке. Тем временем подруга его детства Варвара решает навестить парня и приезжает к нему в этот самый поселок. Варя работает адвокатом и тоже повидала на своем веку немало преступлений. Неожиданно она оказывается в самом эпицентре опасного расследования. Кроме того, она встречается с призраком погибшей жертвы убийцы. Постепенно Андрей начинает догадываться, что девушка знает гораздо больше, чем говорит, да и в поселке она оказалась вовсе не ради встречи с ним.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бездна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2022
График выхода всех сериалов
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