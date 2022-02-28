В 1 сезоне сериала «Бездна» следователь полиции Андрей занимается сложным и запутанным делом об убийстве девушки в коттеджном поселке. Тем временем подруга его детства Варвара решает навестить парня и приезжает к нему в этот самый поселок. Варя работает адвокатом и тоже повидала на своем веку немало преступлений. Неожиданно она оказывается в самом эпицентре опасного расследования. Кроме того, она встречается с призраком погибшей жертвы убийцы. Постепенно Андрей начинает догадываться, что девушка знает гораздо больше, чем говорит, да и в поселке она оказалась вовсе не ради встречи с ним.