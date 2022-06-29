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Формула преступления 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Формула преступления
Киноафиша Сериалы Формула преступления Сезоны Сезон 1

Formula prestupleniya 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 32
Продолжительность сезона 26 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Формула преступления»

В 1 сезоне сериала «Формула преступления» действие начинается в 1895 году, когда юридический факультет Сорбонны во Франции впервые в истории выпускает женский курс. Одной из дипломированных дам становится русская интеллигентка Анастасия Ардашникова. Несмотря на свои выдающиеся успехи, она не собирается оставаться в Европе, а возвращается в родной Петербург. Именно там она хочет устроиться в полицию и стать настоящим криминалистом. В ее арсенале все последние достижения мировой науки, в то время как на родине все делается по старинке, с помощью кнута и пряника. Напарником девушки становится грубоватый пристав Тарас Смолокуров.

Рейтинг сериала

9.7
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Формула преступления» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Призрак. Часть 1
Сезон 1 Серия 1
29 июня 2022
Призрак. Часть 2
Сезон 1 Серия 2
29 июня 2022
Золотая роза. Часть 1
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2022
Золотая роза. Часть 2
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2022
Смерть символиста. Часть 1
Сезон 1 Серия 5
29 июня 2022
Смерть символиста. Часть 2
Сезон 1 Серия 6
29 июня 2022
Таинственный портрет. Часть 1
Сезон 1 Серия 7
29 июня 2022
Таинственный портрет. Часть 2
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2022
Жена двух господ. Часть 1
Сезон 1 Серия 9
29 июня 2022
Жена двух господ. Часть 2
Сезон 1 Серия 10
29 июня 2022
Последняя воля. Часть 1
Сезон 1 Серия 11
29 июня 2022
Последняя воля. Часть 2
Сезон 1 Серия 12
29 июня 2022
Грешница. Часть 1
Сезон 1 Серия 13
29 июня 2022
Грешница. Часть 2
Сезон 1 Серия 14
29 июня 2022
Дело чести. Часть 1
Сезон 1 Серия 15
29 июня 2022
Дело чести. Часть 2
Сезон 1 Серия 16
29 июня 2022
Разбудить зверя. Часть 1
Сезон 1 Серия 17
29 июня 2022
Разбудить зверя. Часть 2
Сезон 1 Серия 18
29 июня 2022
Вампиры города Питера. Часть 1
Сезон 1 Серия 19
29 июня 2022
Вампиры города Питера. Часть 2
Сезон 1 Серия 20
29 июня 2022
Капитан Жорес. Часть 1
Сезон 1 Серия 21
29 июня 2022
Капитан Жорес. Часть 2
Сезон 1 Серия 22
29 июня 2022
Тайны полусвета. Часть 1
Сезон 1 Серия 23
29 июня 2022
Тайны полусвета. Часть 2
Сезон 1 Серия 24
29 июня 2022
Тайна инженера Флястера. Часть 1
Сезон 1 Серия 25
29 июня 2022
Тайна инженера Флястера. Часть 2
Сезон 1 Серия 26
29 июня 2022
Каменный гость. Часть 1
Сезон 1 Серия 27
29 июня 2022
Каменный гость. Часть 2
Сезон 1 Серия 28
29 июня 2022
Восходящее солнце. Часть 1
Сезон 1 Серия 29
29 июня 2022
Восходящее солнце. Часть 2
Сезон 1 Серия 30
29 июня 2022
Земля Санникова. Часть 1
Сезон 1 Серия 31
29 июня 2022
Земля Санникова. Часть 2
Сезон 1 Серия 32
29 июня 2022
График выхода всех сериалов
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