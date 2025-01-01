Заметили, что «Кей-поп охотницы на демонов» напоминают другой фильм? Неспроста – эти сцены действительно были скопированы

Уже даже Кинг не гарантия качества: «Бегущий человек» не зашел критикам, а зрители поставили 82% на RT

Надо было взять этих 3 героев из аниме-хитов в Мстители: они легко победили бы Таноса, и Тони Старк остался бы жив

Роулинг не зря «забрала» Карту Мародеров у Гарри: одна сюжетная дыра уже появилась, а следующая грозила развалить всю историю

«Меня это бесит»: у Джорджа Мартина есть веский повод ненавидеть «Нет пути домой» – у фильма есть кое-что общее с финалом «Игры престолов»

Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем

Гюльчатай, открой масочку: в «Мстителях: Судный день» могут появиться 2 актрисы на замену Дауни-мл. в роли Дума

Финал гораздо лучше, чем в книге, но остальное...: чем фильм «Долгая прогулка» отличается от шедеврального романа Кинга