Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Холмс 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Холмс
Киноафиша Сериалы Холмс Сезоны Сезон 1
Holms 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Холмс»

В 1 сезоне сериала «Холмс» многие помнят знаменитого литературного героя, созданного Артуром Конан Дойлом. Этот персонаж вместе с доктором Ватсоном занимался расследованием запутанных преступлений, курил трубку и проявлял чудеса изобретательности. Он умело выходил на след даже самого ловкого убийцы при помощи дедуктивного метода. Во все времена появлялся свой Шерлок Холмс – человек, который способен перехитрить целое полчище злоумышленников. В центре событий оказывается молодой парень, который ищет своего брата. Он может быть и гениальным сыщиком, и коварным убийцей, который водит за нос своего психиатра.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
3.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Холмс»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 октября 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 октября 2025
График выхода всех сериалов
Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной
Это вам не Ларин из «Улиц разбитых фонарей»: детектив НТВ, который вы могли упустить — зацепил рейтинг 7.6, и не зря
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея
Когда хочу отдохнуть после работы, включаю 5 мини-детективов: можно осилить за вечер или два – а потом обсуждать неделями
Авторы «Дандадана» перезапускают киберпанк-шедевр, подаривший миру «Матрицу»: новое аниме россияне увидят одновременно с Японией
«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги
Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»
Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест)
«Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии
Хотите посмеяться? Или приятно погрустить? Эти киноновинки уже доступны онлайн - выбирайте настроение
Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше