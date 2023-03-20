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Что и требовалось доказать 2016 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Что и требовалось доказать
Киноафиша Сериалы Что и требовалось доказать Сезоны Сезон 2

Что и требовалось доказать 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Что и требовалось доказать»

Во 2 сезоне сериала «Что и требовалось доказать» продолжается история о следователе Ширяеве и незаурядном профессоре математики Штоппеле. Эта пара продолжает охотиться за самыми опасными преступниками в Санкт-Петербурге и вычислять их при помощи математических формул. Но теперь их совместная работа в опасности. Дочь Штоппеля Катя, которая постоянно ощущает себя одиноким и заброшенным ребенком, устраивает диверсию, чтобы сорвать свадьбу Ширяева с его возлюбленной Леной. И в личной жизни Штоппеля тоже назревают изменения: у него начались отношения с журналисткой Бэллой Воробейчик. 

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Что и требовалось доказать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Теория катастроф
Сезон 2 Серия 1
20 марта 2023
Математические заблуждения
Сезон 2 Серия 2
20 марта 2023
Математические фокусы
Сезон 2 Серия 3
21 марта 2023
Теория связи в секретных системах
Сезон 2 Серия 4
21 марта 2023
Принцип неопределенности Гейзенгера
Сезон 2 Серия 5
22 марта 2023
Методы решения математических задач
Сезон 2 Серия 6
22 марта 2023
Математические парадоксы
Сезон 2 Серия 7
23 марта 2023
Имитационное моделирование
Сезон 2 Серия 8
23 марта 2023
График выхода всех сериалов
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