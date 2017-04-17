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Что и требовалось доказать 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Что и требовалось доказать
Киноафиша Сериалы Что и требовалось доказать Сезоны Сезон 1

Что и требовалось доказать 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Что и требовалось доказать»

В 1 сезоне сериала «Что и требовалось доказать» в центре событий оказывается сотрудник правоохранительных органов Ширяев. Он занимается расследованиями самых запутанных преступлений и даже и не догадывается, что при помощи математики можно разгадать множество трудных загадок. Однажды судьба сводит героя с неординарным профессором Штоппелем. Профессор начинает сотрудничать со следствием в качестве консультанта. Обладая незаурядными способностями, он может раскрыть хитроумные криминальные происшествия, анализируя логику преступников и выявляя закономерности в их поступках.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Что и требовалось доказать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дело 1. Золотое сечение I
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2017
Дело 1. Золотое сечение II
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2017
Дело 2. Задача о мухе
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2017
Дело 3. Пересечение графов
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2017
Дело 4. Формула эмоций
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 2017
Дело 5. Теория игр
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2017
Дело 6. Китайская нумерология
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2017
Дело 7. Линейная независимость
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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