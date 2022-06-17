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Она 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Она
Киноафиша Сериалы Она Сезоны Сезон 2

She 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Она»

Во 2 сезоне сериала «Она» история Бхумики Пардези, младшего констебля полиции, продолжается. Напомним, в прошлом сезоне ей пришлось принять участие в специальной операции, где она работала под прикрытием на улицах Мумбаи. Бхуми изображала проститутку, чтобы разоблачить наркокартель. Во время этого задания девушка открыла в себе качества, о которых раньше не подозревала, после чего вступила в противостояние с системой, чуть не избавившейся от нее. В новом сезоне Бхуми не может принять решение и определиться, что для нее на первом месте: желание или долг. Тем временем полицейские занимаются формальной работой.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Она График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Тест The Test
Сезон 2 Серия 1
17 июня 2022
Канат The Tightrope
Сезон 2 Серия 2
17 июня 2022
Двойник дьявола The Devil's Double
Сезон 2 Серия 3
17 июня 2022
Самсара Samsara
Сезон 2 Серия 4
17 июня 2022
Карма Кола Karma Cola
Сезон 2 Серия 5
17 июня 2022
Темное соблазнение Dark Seduction
Сезон 2 Серия 6
17 июня 2022
Выключатель The Switch
Сезон 2 Серия 7
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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