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Она 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Она
Киноафиша Сериалы Она Сезоны Сезон 1

She 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Она»

В 1 сезоне сериала «Она» события разворачиваются в крупном индийском мегаполисе Мумбаи. В местном участке полиции работает неприметная и не очень успешная в своей профессии девушка – младший констебль Бхумика Пардеси. Коллеги не воспринимают эту хрупкую особу всерьез, но однажды высшее руководство полиции просит о помощи именно ее. Для опасного задания требуется красивая девушка, способная притвориться под прикрытием проституткой. Сперва это предложение смущает и даже злит Бхумику. Однако она соглашается пойти на риск, чтобы пробраться в логово наркокартеля и раскрыть международный заговор мафии.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Она График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Операция «Обольщение» The Pickup
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2020
Предложение The Proposal
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2020
Ход пешкой The Pawn's Move
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2020
Прогулки по панели Night Walk
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2020
Время действовать It's Time
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2020
Обещание The Promise
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2020
Буми переходит на темную сторону Devil's Share
Сезон 1 Серия 7
20 марта 2020
График выхода всех сериалов
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