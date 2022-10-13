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Тупик: Парк паранормальных явлений 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тупик: Парк паранормальных явлений
Киноафиша Сериалы Тупик: Парк паранормальных явлений Сезоны Сезон 2

Dead End: Paranormal Park
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тупик: Парк паранормальных явлений»

Во 2 сезоне сериала «Тупик: Парк паранормальных явлений» продолжается история о двоих лучших друзьях, которые устроились на летнюю подработку в необычный парк аттракционов. Барни и Норма думали, что их ожидает театр ужасов, но вскоре очутились в старинном поместье, где обнаружили портал в ад. Оттуда порой возникают монстры, с которыми героям приходится справляться в одиночку. Подростки ведут отчаянную и ожесточенную борьбу с призраками и демоническими существами, которые вышли из преисподней, чтобы захватить Землю. Впереди их ждет много захватывающих приключений, полных опасностей.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Тупик: Парк паранормальных явлений График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Возьми ангелов в боулинг Take the Angels Bowling
Сезон 2 Серия 1
13 октября 2022
Злые близнецы тоже люди Evil Twins Are People Too
Сезон 2 Серия 2
13 октября 2022
Испытания Барни The Trials of Barney
Сезон 2 Серия 3
13 октября 2022
Угощайтесь родителями Eat the Parents
Сезон 2 Серия 4
13 октября 2022
Путешествие всей жизни The Ride of a Lifetime
Сезон 2 Серия 5
13 октября 2022
Мое сладкое 1600-летие My Super Sweet 1600
Сезон 2 Серия 6
13 октября 2022
При полном параде All Dolled Up
Сезон 2 Серия 7
13 октября 2022
По ту сторону The Other Side
Сезон 2 Серия 8
13 октября 2022
Наверх Going Up
Сезон 2 Серия 9
13 октября 2022
Экзамен смотрящего The Watcher's Test
Сезон 2 Серия 10
13 октября 2022
График выхода всех сериалов
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