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Тупик: Парк паранормальных явлений 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тупик: Парк паранормальных явлений
Киноафиша Сериалы Тупик: Парк паранормальных явлений Сезоны Сезон 1

Dead End: Paranormal Park
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тупик: Парк паранормальных явлений»

В 1 сезоне сериала «Тупик: Парк паранормальных явлений» события разворачиваются в небольшом британском городке, где открывается популярный аттракцион – парк ужасов. Друзья-подростки Барни и Норма устраиваются на лето в это место, чтобы подзаработать денег за время каникул. Они скептически относятся к существованию призраков, вампиров и других зловещих созданий, которыми парк пугает посетителей. Но всего через несколько дней пребывания на новом месте работы они меняют свое мнение. Судя по всему, в подвале старинного дома, где находится аттракцион, открыт самый настоящий портал в преисподнюю.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Тупик: Парк паранормальных явлений График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Работа The Job
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2022
Туннель The Tunnel
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2022
Поверь мне Trust Me
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2022
Ночь живых детей Night of the Living Kids
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2022
Кошмар перед Рождеством в июле The Nightmare Before Christmas in July
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2022
Время ожидания: 22 минуты Wait Time: 22 Minutes
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2022
Норма Хан: Детектив паранормальных явлений Norma Khan: Paranormal Detective
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2022
Опыт Полины Феникс The Pauline Phoenix Experience
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2022
Призрак тематического парка The Phantom of the Theme Park
Сезон 1 Серия 9
16 июня 2022
В огонь Into the Fire
Сезон 1 Серия 10
16 июня 2022
График выхода всех сериалов
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