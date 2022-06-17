Menu
Chrissy's Court 2020, season 2

Chrissy's Court season 2 poster
Chrissy's Court
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 1 hour 40 minutes
"Chrissy's Court" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Суд Крисси» популярная американская топ-модель вновь занимает место мирового судьи. Крисси Тайген идет по стопам своей матери-юриста и берет на себя расследования мелких споров и незначительных правонарушений. Красавица-звезда единолично рассматривает иски реальных людей и выносит свое решение по каждому из дел. В этой работе она опирается не только на общепринятые в государстве законы, но и на собственные моральные принципы и чувство справедливости. Тем не менее ее вердикты необходимо выполнять, как если бы их выдвинул настоящий судья. Крисси возвращается, а значит, справедливость восторжествует!

Series rating

2.9
Rate 11 votes
3 IMDb

Chrissy's Court List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Plumb Dog Millionaire
Season 2 Episode 1
17 June 2022
Wild Twerky
Season 2 Episode 2
17 June 2022
Girl Cone Violation
Season 2 Episode 3
17 June 2022
Love Sphinx
Season 2 Episode 4
17 June 2022
Tales From the Crypto
Season 2 Episode 5
17 June 2022
Voguing for Verdicts
Season 2 Episode 6
17 June 2022
Catfished
Season 2 Episode 7
17 June 2022
All About That Bass
Season 2 Episode 8
17 June 2022
Say Yes to the Case
Season 2 Episode 9
17 June 2022
Slots of Drama
Season 2 Episode 10
17 June 2022
