Во 2 сезоне сериала «Суд Крисси» популярная американская топ-модель вновь занимает место мирового судьи. Крисси Тайген идет по стопам своей матери-юриста и берет на себя расследования мелких споров и незначительных правонарушений. Красавица-звезда единолично рассматривает иски реальных людей и выносит свое решение по каждому из дел. В этой работе она опирается не только на общепринятые в государстве законы, но и на собственные моральные принципы и чувство справедливости. Тем не менее ее вердикты необходимо выполнять, как если бы их выдвинул настоящий судья. Крисси возвращается, а значит, справедливость восторжествует!