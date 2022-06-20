Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Под защитой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Под защитой
Киноафиша Сериалы Под защитой Сезоны Сезон 1

Под защитой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под защитой»

В 1 сезоне сериала «Под защитой» капитан Станислав Дмитриев отправляется на опасное задание по поручению главного управления уголовного розыска МВД. Стас, используя надежную легенду, внедряется в банду криминального авторитета Грачева. Ему удается расположить к себе людей из ближайшего окружения «грачевских» шестерок. Задание практически выполнено: Грачев и его подельники собираются продать большую партию наркотиков. В это время оперативная группа и возьмет их с поличным. Дмитриев отправляется со своим криминальным боссом на сделку, где сидят в засаде органы правопорядка. Но все идет не по плану…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Под защитой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 июня 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 июня 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 июня 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 июня 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 июня 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 июня 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше