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Разрешите обратиться 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Разрешите обратиться
Киноафиша Сериалы Разрешите обратиться Сезоны Сезон 1

Разрешите обратиться 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Разрешите обратиться»

В 1 сезоне сериала «Разрешите обратиться» молодой парень Гоша Котов мечтает пойти по стопам своего покойного отца – отважного полицейского, который погиб на задании. Он оканчивает полицейскую академию и становится оперуполномоченным, однако выясняется, что он панически боится преступников и погонь. Как герой ни старается, он не может побороть свою неуверенность. Он уже почти разочаровывается в своем призвании, как все неожиданно меняется. После укуса зараженной собаки парень понимает, что он стал оборотнем – ловким, сильным, быстрым, с уникальным слухом и обонянием. Гоша решает использовать эти способности на работе.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Разрешите обратиться» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 июля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 июля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 июля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 июля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 июля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 июля 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 июля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
20 июля 2023
График выхода всех сериалов
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