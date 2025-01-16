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Кастлвания: Ноктюрн 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кастлвания: Ноктюрн
Киноафиша Сериалы Кастлвания: Ноктюрн Сезоны Сезон 2

Castlevania: Nocturne 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кастлвания: Ноктюрн»

Во 2-м сезоне сериала «Кастлвания: Ноктюрн» продолжается история, которая началась в период революции, захватившей Францию. В центре событий оказывается Рихтер Бельмонт, который готов на все, чтобы сохранить фамильное наследие и предотвратить приход к власти беспощадного и властолюбивого монстра. Однако сделать это будет не так-то просто. Бельмонт вынужден столкнуться с огромным количеством опасностей и испытаний на своем пути. Напомним, в предыдущем сезоне действие происходит в 1792 году. Во Франции аристократия заключила договор с лидером вампиров, который хочет поглотить солнце и получить полную власть над всеми людьми.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Кастлвания: Ноктюрн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Живая легенда A Living Legend
Сезон 2 Серия 1
16 января 2025
Ангел смерти Angel of Death
Сезон 2 Серия 2
16 января 2025
Окно вдовы The Widow's Window
Сезон 2 Серия 3
16 января 2025
Чудовищные вещи Monstrous Things
Сезон 2 Серия 4
16 января 2025
В бездну Into the Abyss
Сезон 2 Серия 5
16 января 2025
Предки Ancestors
Сезон 2 Серия 6
16 января 2025
Солдаты, в атаку!3 Grenadye Alaso
Сезон 2 Серия 7
16 января 2025
Род великих героев A Line of Great Heroes
Сезон 2 Серия 8
16 января 2025
График выхода всех сериалов
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