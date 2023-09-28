Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кастлвания: Ноктюрн 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кастлвания: Ноктюрн
Киноафиша Сериалы Кастлвания: Ноктюрн Сезоны Сезон 1

Castlevania: Nocturne 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кастлвания: Ноктюрн»

В 1 сезоне сериала «Кастлвания: Ноктюрн» со времен предыдущих событий «Кастлвании» проходят сотни лет. Легендарный охотник на вампиров Саймон Бельмонт, рискнувший выступить против мстительного Дракулы, давно покинул этот свет. Однако у него осталась ветвь наследников. Прямой потомок Саймона – отважный юноша Рихтер Бельмонт. Он живет во Франции во времена революции и влюбляется в красавицу Марию Ренан. Действие разворачивается в 1792 году, когда над мирными жителями, помимо народного восстания, нависает и еще одна, куда более страшная и древняя опасность. Рихтер должен пойти по стопам великого предка.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Кастлвания: Ноктюрн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Общий враг — зло A Common Enemy in Evil
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2023
Ужас, что нам и не снился Horror Beyond Nightmares
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2023
Свобода была слаще Freedom Was Sweeter
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2023
Ужасы, поднимающиеся из земли Horrors Rising from the Earth
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2023
Естественный порядок The Natural Order
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2023
Восстанет из праха, чтобы быть осужденным, человек Guilty Men To Be Judged
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2023
Кровь — единственный выход Blood is the Only Way
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2023
Пожиратель света Devourer of Light
Сезон 1 Серия 8
28 сентября 2023
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше