В 1 сезоне сериала «Кастлвания: Ноктюрн» со времен предыдущих событий «Кастлвании» проходят сотни лет. Легендарный охотник на вампиров Саймон Бельмонт, рискнувший выступить против мстительного Дракулы, давно покинул этот свет. Однако у него осталась ветвь наследников. Прямой потомок Саймона – отважный юноша Рихтер Бельмонт. Он живет во Франции во времена революции и влюбляется в красавицу Марию Ренан. Действие разворачивается в 1792 году, когда над мирными жителями, помимо народного восстания, нависает и еще одна, куда более страшная и древняя опасность. Рихтер должен пойти по стопам великого предка.