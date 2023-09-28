Menu
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Кастлвания: Ноктюрн» со времен предыдущих событий «Кастлвании» проходят сотни лет. Легендарный охотник на вампиров Саймон Бельмонт, рискнувший выступить против мстительного Дракулы, давно покинул этот свет. Однако у него осталась ветвь наследников. Прямой потомок Саймона – отважный юноша Рихтер Бельмонт. Он живет во Франции во времена революции и влюбляется в красавицу Марию Ренан. Действие разворачивается в 1792 году, когда над мирными жителями, помимо народного восстания, нависает и еще одна, куда более страшная и древняя опасность. Рихтер должен пойти по стопам великого предка.

7.3
7.5 IMDb

A Common Enemy in Evil
Season 1 Episode 1
28 September 2023
Horror Beyond Nightmares
Season 1 Episode 2
28 September 2023
Freedom Was Sweeter
Season 1 Episode 3
28 September 2023
Horrors Rising from the Earth
Season 1 Episode 4
28 September 2023
The Natural Order
Season 1 Episode 5
28 September 2023
Guilty Men To Be Judged
Season 1 Episode 6
28 September 2023
Blood is the Only Way
Season 1 Episode 7
28 September 2023
Devourer of Light
Season 1 Episode 8
28 September 2023
