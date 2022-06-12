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Империя: Петр I 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Империя: Петр I
Киноафиша Сериалы Империя: Петр I Сезоны Сезон 1

Империя: Петр I 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Империя: Петр I»

В 1 сезоне сериала «Империя: Петр I» представлена история о том, как строилось Российское государство, создавался уклад жизни внутри него, происходили знаменательные события, которые определили путь Империи до революции. В сериале представлены традиции, принятые при дворе и среди приближенных правителя, показана личная жизнь и общественная деятельность императора. Каждая серия документального цикла сообщает о праздниках и будних днях при дворе и в народе; о модных тенденциях и популярных блюдах – обо всем, из чего состояла жизнь человека, будь он крепостной, представитель дворянского рода или сам император.

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Список серий 1-го сезона сериала «Империя: Петр I» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 июня 2022
График выхода всех сериалов
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