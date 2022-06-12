В 1 сезоне сериала «Империя: Петр I» представлена история о том, как строилось Российское государство, создавался уклад жизни внутри него, происходили знаменательные события, которые определили путь Империи до революции. В сериале представлены традиции, принятые при дворе и среди приближенных правителя, показана личная жизнь и общественная деятельность императора. Каждая серия документального цикла сообщает о праздниках и будних днях при дворе и в народе; о модных тенденциях и популярных блюдах – обо всем, из чего состояла жизнь человека, будь он крепостной, представитель дворянского рода или сам император.