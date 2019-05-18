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Озноб 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Озноб
Киноафиша Сериалы Озноб Сезоны Сезон 1

Озноб 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Озноб»

В 1 сезоне сериала «Озноб» Ира устала от шума, который создают ее соседи. В квартире постоянно слышно, как кто-то за стеной орудует дрелью. А женщине, как назло, нужно успеть закончить перевод английского произведения к сроку. Чтобы уложиться в отведенное время, Ирина снимает дом за городом. Место она выбирает подходящее, ровно такое, как представлялось ей в мечтах. Правда, хозяин дома внушает некоторые опасения. Он строго запрещает Ире приводить сюда гостей. Несмотря на то что женщина и не планировала это делать, ей такое условие кажется подозрительным. Вскоре напряжение усиливается. Ире кажется, что она попала в западню...

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2.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Озноб» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2019
График выхода всех сериалов
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