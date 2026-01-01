Оповещения от Киноафиши
A Calculated Man , 1 сезон

A Calculated Man
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «A Calculated Man»

В 1 сезоне сериала A Calculated Man главным действующим лицом является финансист Джек Бинс. Он оказывается вовлечен в криминальную историю, после которой вынужден прибегнуть к программе защиты свидетелей и частенько менять место жительства. Джеку грозит опасность со стороны его бывших работодателей, представителей мафиозной структуры «Пинафор». Проходит 3 года после судебного процесса, и Джек решает вернуться к нормальной жизни. Он пока не догадывается, что в скором времени снова столкнется с убийствами и беспорядками. Во всех опасных увлечениях Джеку помогают его математические способности.

Список серий сериала A Calculated Man

Сезон 1
