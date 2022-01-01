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Киноафиша Сериалы A Calculated Man
A Calculated Man ( - …) A Calculated Man
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

В центре криминальных событий оказывается бухгалтер Джек Бинс, который является участником программы защиты свидетелей. Он попал в неприятности и столкнулся с предательством своих бывших работодателей, членов преступной группировки «Пинафор». Спустя три года Джек считает, что опасность миновала, и принимает решение вернуться к своей прежней жизни. Он еще не знает, что впереди его ожидает жизнь, в которой будет немало убийств и хаоса. А также на протяжении всего пути Джека сопровождает математика.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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