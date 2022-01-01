В центре криминальных событий оказывается бухгалтер Джек Бинс, который является участником программы защиты свидетелей. Он попал в неприятности и столкнулся с предательством своих бывших работодателей, членов преступной группировки «Пинафор». Спустя три года Джек считает, что опасность миновала, и принимает решение вернуться к своей прежней жизни. Он еще не знает, что впереди его ожидает жизнь, в которой будет немало убийств и хаоса. А также на протяжении всего пути Джека сопровождает математика.