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Несовершенные 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Несовершенные
Киноафиша Сериалы Несовершенные Сезоны Сезон 1

The Imperfects
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Несовершенные»

В 1-м сезоне сериала «Несовершенные» сумасшедший ученый решил провести рискованный эксперимент, для которого ему потребовалось трое подопытных людей. Выбор пал на троих 20-летних ребят. До этой процедуры они понятия не имели о существовании друг друга. Однако после того, как экспериментальная генная терапия превратила героев в чудовищ, они решили объединить усилия, чтобы выследить ученого и заставить его вновь сделать их людьми. Выполнить эту задачу непросто, особенно учитывая новый облик ребят. Им предстоит пройти непростой путь, полный опасностей, чтобы достичь своей цели.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Несовершенные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дети Саркова Sarkov's Children
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2022
Даг мертвецов Doug of the Dead
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2022
Резня на складе в Портленде Portland Warehouse Massacre
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2022
Один из нас One of Us
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2022
Зоя должна быть уничтожена Zoe Must Be Destroyed
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2022
Чтобы не стать монстром Lest Ye Become a Monster
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2022
Вылечить всех Cure All
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2022
Дьявол, которого ты знаешь The Devil You Know
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2022
Все монстры атакуют All Monsters Attack
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 2022
Уничтожить всех монстров Destroy All Monsters
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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