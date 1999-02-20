В 1 сезоне сериала «Бродяга Кэнсин: Воспоминания» Синта оказался в рабстве у бандитов, когда был совсем ребенком. Других проданных детей лишили жизни прямо на глазах у мальчика, но Синте повезло. Воин, который случайно находился рядом, помог ему сбежать от убийц. Он обучил Синту всему, что знал сам. Так из напуганного мальчугана герой превратился в доблестного воина, известного как Кэнсин. Юноша становится наемником самого высокого уровня. Во время одной из миссий он знакомится с девушкой по имени Томоэ, которая стала свидетельницей убийства. Самурай обычно расправляется с очевидцами, но на этот раз он сохранил жизнь девушке и взял ее с собой.