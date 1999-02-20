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Бродяга Кэнсин: Воспоминания 1999, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бродяга Кэнсин: Воспоминания
Киноафиша Сериалы Бродяга Кэнсин: Воспоминания Сезоны Сезон 1

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan: Tsuioku Hen
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бродяга Кэнсин: Воспоминания»

В 1 сезоне сериала «Бродяга Кэнсин: Воспоминания» Синта оказался в рабстве у бандитов, когда был совсем ребенком. Других проданных детей лишили жизни прямо на глазах у мальчика, но Синте повезло. Воин, который случайно находился рядом, помог ему сбежать от убийц. Он обучил Синту всему, что знал сам. Так из напуганного мальчугана герой превратился в доблестного воина, известного как Кэнсин. Юноша становится наемником самого высокого уровня. Во время одной из миссий он знакомится с девушкой по имени Томоэ, которая стала свидетельницей убийства. Самурай обычно расправляется с очевидцами, но на этот раз он сохранил жизнь девушке и взял ее с собой.

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бродяга Кэнсин: Воспоминания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Акт 1 - Человек с рубящим мечом Act 1 - The Man of the Slashing Sword
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 1999
Акт 2 - Потерявшийся кот Act 2 - The Lost Cat
Сезон 1 Серия 2
20 марта 1999
Акт 3 - Предыдущая ночь в горном доме Act 3 - The Previous Night at the Mountain Home
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 1999
Акт 4 - Крестообразная рана Act 4 - The Cross-Shaped Wound
Сезон 1 Серия 4
20 мая 1999
График выхода всех сериалов
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