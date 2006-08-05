Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Когти зверя 2006, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Когти зверя
Киноафиша Сериалы Когти зверя Сезоны Сезон 1

Kemonozume
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 59 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когти зверя»

В 1 сезоне сериала «Когти зверя» действие фокусируется на парне по имени Тосико. Всю свою жизнь он посвятил охоте и выслеживанию секудзинки — жутких монстров, которые нападают на людей и пожирают их плоть. Когда-то секудзинки были обычными людьми, потомками двух влюбленных, много лет назад совершивших ужасное преступление — они пошли против воли великих богов. Так получается, что Тосико влюбляется в светловолосую девушку, которая оказывается прапрапрапраправнучкой первых секудзинки. Сможет ли главный герой спасти ее от ужасного проклятья? Никто не знает, даже сам он в этом не уверен…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Когти зверя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первый вкус The First Taste
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2006
Тяжелые расставания Hard Farewells
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2006
Ночь соленого новолуния The Night of the Salty New Moon
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2006
Боль зверя The Pain of the Beast
Сезон 1 Серия 4
26 августа 2006
Скрытый вкус женщины A Woman's Hidden Taste
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2006
Суровый день рождения Harsh Birthday
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2006
Сладкий запах ри The Sweet Smell of Rie
Сезон 1 Серия 7
23 сентября 2006
У заключения есть вкус железа Confinement has the taste of Iron
Сезон 1 Серия 8
30 сентября 2006
Сладкие мечты Sweet Dreams
Сезон 1 Серия 9
7 октября 2006
Народное несчастье имеет привкус страдания People's Unhappiness Has the Taste of Misery
Сезон 1 Серия 10
14 октября 2006
Дождь горький The Rain is Bitter
Сезон 1 Серия 11
21 октября 2006
Кибиданго со вкусом кофе Coffee-Flavoured Kibidango
Сезон 1 Серия 12
28 октября 2006
Нет связи со вкусом No Connection to Taste
Сезон 1 Серия 13
5 ноября 2006
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше