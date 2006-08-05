В 1 сезоне сериала «Когти зверя» действие фокусируется на парне по имени Тосико. Всю свою жизнь он посвятил охоте и выслеживанию секудзинки — жутких монстров, которые нападают на людей и пожирают их плоть. Когда-то секудзинки были обычными людьми, потомками двух влюбленных, много лет назад совершивших ужасное преступление — они пошли против воли великих богов. Так получается, что Тосико влюбляется в светловолосую девушку, которая оказывается прапрапрапраправнучкой первых секудзинки. Сможет ли главный герой спасти ее от ужасного проклятья? Никто не знает, даже сам он в этом не уверен…