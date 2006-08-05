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Постер к сериалу Когти зверя
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Когти зверя
Когти зверя (2006 - 2006) Kemonozume
Год выпуска 2006
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал WOWOW
Продолжительность 4 часа 59 минут
О чем сериал

«Когти зверя» — многосерийное фэнтезийное аниме, сюжет которого уходит в далекое прошлое. Когда-то давным-давно мужчина нарушил священный обряд — он спас свою любимую девушку от верной гибели. Она должна была стать объектом ритуального жертвоприношения для великого бога. Импульсивные действия жениха девушки привели к ужасным последствиям — они оба оказались прокляты. И все последующие поколения героев также будут страдать от ужасного проклятья. Волею богов дети влюбленных будут превращаться в ужасных монстров…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэн Уо
Кацухиро Харасава
Хироюки Осида
Томоюки Симура
Масахито Ябэ
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Когти зверя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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