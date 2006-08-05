«Когти зверя» — многосерийное фэнтезийное аниме, сюжет которого уходит в далекое прошлое. Когда-то давным-давно мужчина нарушил священный обряд — он спас свою любимую девушку от верной гибели. Она должна была стать объектом ритуального жертвоприношения для великого бога. Импульсивные действия жениха девушки привели к ужасным последствиям — они оба оказались прокляты. И все последующие поколения героев также будут страдать от ужасного проклятья. Волею богов дети влюбленных будут превращаться в ужасных монстров…