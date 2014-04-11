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Пинг-понг 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пинг-понг
Киноафиша Сериалы Пинг-понг Сезоны Сезон 1

Ping Pong The Animation
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пинг-понг»

В 1 сезоне сериала «Пинг-понг» многие старшеклассники из Харатцуки увлекаются спортивными играми, в частности, настольным теннисом. Они состоят в клубе, где можно не только продемонстрировать свои умения, но и отлично провести время. В этом кружке есть настоящие виртуозы. Макото во время состязаний использует оборонительную тактику, что позволяет ему одерживать победу над противниками. Юката Хошино имеет сильный удар — он предпочитает играть агрессивно. Амбициозные юноши привыкли завоевывать лидерство. Однажды Юката обошел умелого капитана клуба. После этого поединка все профессионалы смотрят на парня с недовольством.

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пинг-понг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ветер мешает слышать The Wind Makes It Too Hard to Hear
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2014
Улыбка - это робот Smile's a Robot
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2014
Ставить свою жизнь на настольный теннис — это глупо Staking Your Life on Table Tennis is Revolting
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2014
Единственный способ не проиграть — не сражаться The Only Way to Not Lose is to Not Fight
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2014
В какой момент все пошло не так? Where Did It All Go Wrong?
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2014
Вы любите настольный теннис больше, чем кто-либо другой!! You Love Table Tennis More Than Anyone Else!!
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2014
Да, мой тренер Yes My Coach
Сезон 1 Серия 7
23 мая 2014
Выход героя Enter the Hero
Сезон 1 Серия 8
30 мая 2014
Небольшая грусть A Little Cry
Сезон 1 Серия 9
6 июня 2014
Ты герой для Плачущих во весь голос You're a Hero, for Cryin' Out Loud!
Сезон 1 Серия 10
13 июня 2014
Кровь на вкус как железо Blood Tastes Like Iron
Сезон 1 Серия 11
20 июня 2014
График выхода всех сериалов
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