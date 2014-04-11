В 1 сезоне сериала «Пинг-понг» многие старшеклассники из Харатцуки увлекаются спортивными играми, в частности, настольным теннисом. Они состоят в клубе, где можно не только продемонстрировать свои умения, но и отлично провести время. В этом кружке есть настоящие виртуозы. Макото во время состязаний использует оборонительную тактику, что позволяет ему одерживать победу над противниками. Юката Хошино имеет сильный удар — он предпочитает играть агрессивно. Амбициозные юноши привыкли завоевывать лидерство. Однажды Юката обошел умелого капитана клуба. После этого поединка все профессионалы смотрят на парня с недовольством.