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Папа Дэн 2022 - 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Папа Дэн
Киноафиша Сериалы Папа Дэн Сезоны Сезон 1

Папа Дэн 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Папа Дэн»

В 1 сезоне сериала «Папа Дэн» взрослая женщина и одинокая мать семейства Тина тянет все на собственных плечах. У нее трое непростых детей, которых она воспитывает без поддержки бывшего мужа, и крупная фирма, которой ей приходится руководить, чтобы прокормить семью. Однажды, устав от утомительных однотипных будней, Тина заходит после работы в небольшой бар. Она подумывает выпить пару бокалов вина и пойти спать, но неожиданно знакомится с обаятельным барменом. Между ней и Дэном завязывается легкий и непринужденный роман. Но вскоре парень понимает, что по уши влюблен и готов даже стать отцом чужим детям.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Папа Дэн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 августа 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 сентября 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 сентября 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 сентября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 сентября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 сентября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 сентября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
14 сентября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
15 сентября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
15 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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