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Сектор «Зеро». Полиция будущего 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сектор «Зеро». Полиция будущего
Киноафиша Сериалы Сектор «Зеро». Полиция будущего Сезоны Сезон 1

Section Zéro 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сектор «Зеро». Полиция будущего»

В 1 сезоне сериала «Сектор “Зеро”. Полиция будущего» все страны страдают из-за недостатка на планете чистой воды. Оставшийся жизненно важный ресурс находится в лапах огромных транснациональных корпораций, которые теперь выполняют роль мирового правительства и диктуют всем свои правила. Сильнейшая из этих компаний под названием «Прометей» стремится заменить полицейских на андроидов из частной армии «Черный эскадрон». Но на свете по-прежнему остаются несогласные, сражающиеся за конституцию, свободу и право выбора. Один из них – честный и отчаянный полицейский Сайрус, вставший на пути «Прометея».

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Список серий 1-го сезона сериала «Сектор «Зеро». Полиция будущего» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Химера The Chimera
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2016
В царстве мертвых In the Kingdom of the Dead
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2016
Возрождение Renaissance
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2016
Солдаты-тени Shadow Soldiers
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2016
Между живыми и мертвыми Between the Living and the Dead
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2016
Сириус Реквием Sirius Requiem
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2016
Блок 13 Block 13
Сезон 1 Серия 7
25 апреля 2016
Единственный выживший Lone Survivor
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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