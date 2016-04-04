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Постер к сериалу Сектор «Зеро». Полиция будущего
Постер к сериалу Сектор «Зеро». Полиция будущего
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Сектор «Зеро». Полиция будущего
Сектор «Зеро». Полиция будущего (2016 - 2016) Section Zéro 16+
Год выпуска 2016
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Canal+
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

Действие фантастического французского сериала «Сектор “Зеро”. Полиция будущего» разворачивается на Земле через несколько десятков лет. Ресурсы чистой воды находятся на грани истощения. За оставшуюся живительную влагу борются сильнейшие транснациональные корпорации мира. Теперь они контролируют страны и народы, вместо правительства, а одной из самых мощных компаний оказывается стремительно растущий и поглощающий конкурентов «Прометей». Но честный полицейский Сайрус отказывается играть по правилам богачей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Чеки Карио
Чеки Карио
Катрин Маршаль
Патрик Декамп
Ола Рапас
Паскаль Греггори
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сектор «Зеро». Полиция будущего - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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