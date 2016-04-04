Действие фантастического французского сериала «Сектор “Зеро”. Полиция будущего» разворачивается на Земле через несколько десятков лет. Ресурсы чистой воды находятся на грани истощения. За оставшуюся живительную влагу борются сильнейшие транснациональные корпорации мира. Теперь они контролируют страны и народы, вместо правительства, а одной из самых мощных компаний оказывается стремительно растущий и поглощающий конкурентов «Прометей». Но честный полицейский Сайрус отказывается играть по правилам богачей.