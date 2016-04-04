Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Section Zéro 2016, season 1

Section Zéro season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Section Zéro Seasons Season 1
Section Zéro 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Section Zéro" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сектор “Зеро”. Полиция будущего» все страны страдают из-за недостатка на планете чистой воды. Оставшийся жизненно важный ресурс находится в лапах огромных транснациональных корпораций, которые теперь выполняют роль мирового правительства и диктуют всем свои правила. Сильнейшая из этих компаний под названием «Прометей» стремится заменить полицейских на андроидов из частной армии «Черный эскадрон». Но на свете по-прежнему остаются несогласные, сражающиеся за конституцию, свободу и право выбора. Один из них – честный и отчаянный полицейский Сайрус, вставший на пути «Прометея».

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6 IMDb

"Section Zéro" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Chimera
Season 1 Episode 1
4 April 2016
In the Kingdom of the Dead
Season 1 Episode 2
4 April 2016
Renaissance
Season 1 Episode 3
11 April 2016
Shadow Soldiers
Season 1 Episode 4
11 April 2016
Between the Living and the Dead
Season 1 Episode 5
18 April 2016
Sirius Requiem
Season 1 Episode 6
18 April 2016
Block 13
Season 1 Episode 7
25 April 2016
Lone Survivor
Season 1 Episode 8
25 April 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more