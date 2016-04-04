В 1 сезоне сериала «Сектор “Зеро”. Полиция будущего» все страны страдают из-за недостатка на планете чистой воды. Оставшийся жизненно важный ресурс находится в лапах огромных транснациональных корпораций, которые теперь выполняют роль мирового правительства и диктуют всем свои правила. Сильнейшая из этих компаний под названием «Прометей» стремится заменить полицейских на андроидов из частной армии «Черный эскадрон». Но на свете по-прежнему остаются несогласные, сражающиеся за конституцию, свободу и право выбора. Один из них – честный и отчаянный полицейский Сайрус, вставший на пути «Прометея».