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Панчаят 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Панчаят
Киноафиша Сериалы Панчаят Сезоны Сезон 1

Panchayat
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Панчаят»

В 1 сезоне сериала «Панчаят» в центре событий оказывается городской парень, который после окончания учебы в инженерном институте получает низкооплачиваемую работу в провинции под названием Пулера. Он устраивается секретарем в офис местного панчаята. Первый рабочий день оказывается намного хуже, чем герой даже мог себе представить. Частые отключения электроэнергии мешают Абхишеку, и он решает попробовать разобраться с проблемой самостоятельно. Потом, чтобы сделать свое пребывание на службе более сносным, юноша покупает новый удобный стул с «колесиками». Однако по незнанию он создает себе новые проблемы в офисе.

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Список серий сериала Панчаят График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Грам Панчаят Пхулера Gram Panchayat Phulera
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2020
Призрачное дерево Bhootha Ped
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2020
Инвалидная коляска Chakke Wali Kursi
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2020
Как наш лидер? Hamara Neta Kaisa Ho?
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2020
Компьютер не монитор Computer Nahi Monitor
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2020
Большое уважение Bahot Hua Samman
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2020
Мальчик быстрый, но.. Ladka Tez Hai Lekin..
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2020
Когда ты просыпаешься, уже наступает утро Jab Jaago Tabhi Savera
Сезон 1 Серия 8
3 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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