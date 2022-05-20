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Панчаят 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Панчаят
Киноафиша Сериалы Панчаят Сезоны Сезон 2

Panchayat
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Панчаят»

Во 2 сезоне сериала «Панчаят» история о выпускнике инженерного факультета по имени Абхишек продолжается. Волею случая он поступил на службу в офис панчаята, расположенный в глухой деревеньке штата Уттар-Прадеш. Парню приходится совмещать работу и подготовку к выпускным экзаменам, привыкать к деревенским обычаям и искать общий язык с коллегами. Тем временем местная жительница Прадхан Джи видит в нем потенциального жениха для своей дочери и немедленно берет дело в свое руки. Абхишеку предстоит принять непростое решение и серьезно подумать над тем, каким он представляет себе свое будущее.

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Список серий сериала Панчаят График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Танец Naach
Сезон 2 Серия 1
20 мая 2022
Перестаньте разговаривать Bol Chaal Band
Сезон 2 Серия 2
20 мая 2022
Революция Kranti
Сезон 2 Серия 3
20 мая 2022
Напряжение Tension
Сезон 2 Серия 4
20 мая 2022
Как для подобного Jaise Ko Taisa
Сезон 2 Серия 5
20 мая 2022
Статус Aukaat
Сезон 2 Серия 6
20 мая 2022
Чувак Dost Yaar
Сезон 2 Серия 7
20 мая 2022
Семья Parivaar
Сезон 2 Серия 8
20 мая 2022
График выхода всех сериалов
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