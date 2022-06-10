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Первое убийство 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Первое убийство
Киноафиша Сериалы Первое убийство Сезоны Сезон 1

First Kill 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Первое убийство»

В 1 сезоне сериала «Первое убийство» в центре событий оказывается молодая девушка-вампир по имени Джульетта. Чтобы заслужить свое место среди могущественной семьи, ей нужно выполнить ритуал – совершить свое первое убийство. В качестве жертвы Джульетта выбирает молодую девушку, которая недавно приехала в этот город. Вскоре выясняется, что укусить ее будет не так-то просто. Каллиопа происходит из известного рода истребителей вампиров. Она ловко уходит от преследования и сама начинает охотиться на Джульетту. Ступив на тропу войны, девушки полны ненависти друг к другу. Но вскоре это чувство сменяется взаимным притяжением...

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Первое убийство График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первый поцелуй First Kiss
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2022
Первая кровь First Blood
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2022
Первый бой First Fight
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2022
Первое свидание First Date
Сезон 1 Серия 4
10 июня 2022
Первая любовь First Love
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2022
Первый разрыв First Severing
Сезон 1 Серия 6
10 июня 2022
Первое прощание First Goodbye
Сезон 1 Серия 7
10 июня 2022
Первое предательство First Betrayal
Сезон 1 Серия 8
10 июня 2022
График выхода всех сериалов
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