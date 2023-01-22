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Обвиняемые 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обвиняемые
Киноафиша Сериалы Обвиняемые Сезоны Сезон 1

Accused
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обвиняемые»

В 1 сезоне сериала «Обвиняемые» в центре событий оказываются простые добропорядочные люди. Герои отнюдь не являются преступниками, однако каким-то невероятным образом оказываются на скамье подсудимых и ожидают вердикта в зале суда. Затем в мельчайших подробностях рассказывается о том, что случилось с ними до момента заключения под стражу. Герои чаще всего не осознают серьезность своих поступков и последствия, которые они за собой влекут. Оказавшись на судебном заседании, они могут только ждать приговора, а некоторые уже пребывают за решеткой. Каждый герой рассказывает не только о своем деянии, но и мотивах, толкнувших его на этот шаг.

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Список серий сериала Обвиняемые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
История Скотта Scott's Story
Сезон 1 Серия 1
22 января 2023
История Авы Ava's Story
Сезон 1 Серия 2
24 января 2023
История Дэнни Danny's Story
Сезон 1 Серия 3
31 января 2023
История Кендалла Kendall's Story
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2023
История Робин Robyn's Story
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2023
История Наатаании Naataanii's Story
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2023
История Лауры Laura's Story
Сезон 1 Серия 7
7 марта 2023
История Джека Jack's Story
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2023
История Джека Jack's Story
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2023
История Эсме Esme's Story
Сезон 1 Серия 10
28 марта 2023
История Дзиро Jiro's Story
Сезон 1 Серия 11
4 апреля 2023
История Моргана Morgan's Story
Сезон 1 Серия 12
11 апреля 2023
История Самира Samir's Story
Сезон 1 Серия 13
25 апреля 2023
История Джесси Jessie's Story
Сезон 1 Серия 14
2 мая 2023
История Билли Billy's Story
Сезон 1 Серия 15
9 мая 2023
График выхода всех сериалов
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