Отзывы о сериале «Дурак от Бога»

Наша рецензия: В мире, в котором все рушится, остается только смеяться.

Идет третье десятилетие XXI века. Этот мир обречен, ведь где-то там, наверху, ангелы на стороне Бога сражаются с приспешниками Люцифера, и первые проигрывают. На Землю спускаются четыре всадника Апокалипсиса и предвещают конец света. Во всей этой критической ситуации появляется надежда на пресловутое светлое будущее, когда простодушного и милого мужчину средних лет по имени Кларк (Бен Фэлкоун) внезапно поражает молния из божественного облака. С этого момента помимо большой ответственности за…