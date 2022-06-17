«Дурак от Бога»: Рецензия Киноафиши

Идет третье десятилетие XXI века. Этот мир обречен, ведь где-то там, наверху, ангелы на стороне Бога сражаются с приспешниками Люцифера, и первые проигрывают. На Землю спускаются четыре всадника Апокалипсиса и предвещают конец света. Во всей этой критической ситуации появляется надежда на пресловутое светлое будущее, когда простодушного и милого мужчину средних лет по имени Кларк (Бен Фэлкоун) внезапно поражает молния из божественного облака. С этого момента помимо большой ответственности за спасение мира, которая ложится на его плечи, Кларк приобретает приятные бонусы вроде красивого свечения, способности включать Sign of the Times Гарри Стайлза в любой непонятной ситуации, оживлять птиц и по памяти цитировать Евангелие.

Обыкновенный клерк становится пророком, который исполняет Божью волю и старается нести людям веру. Он раздает листовки с религиозным содержанием и снимает божественные во всех смыслах слова вирусные тиктоки с Амили — возлюбленной из офиса (Мелисса Маккарти). Мужчина быстро становится главным героем новостей, из-за чего вокруг его дома постепенно собираются зеваки. Одни считают его мессией, другие — лжецом, обвиняя во всех смертных грехах. Справиться с этим грузом Кларку помогают забавные и эксцентричные коллеги. Когда привлекательная Сатана (Лесли Бибб) прибывает на землю, офисным сотрудникам приходится придумывать планы по спасению этого безнадежного мира.

«Дурак от Бога» (хотя оригинальное название God’s favorite idiot переводится скорее как «Любимый идиот Бога») — проект, который вышел на платформе Netflix 15 июня. Сценарий к сериалу написали исполнители главных ролей — Мелисса Маккарти и ее муж в реальной жизни Бен Фэлкоун. Для актрисы, знаменитой по комедийным ролям в фильмах «Девичник в Вегасе», «Копы в юбках» и «Охотники за привидениями», это уже второе появление на малых экранах после драматической роли в телесериале «Девять совсем незнакомых людей». На этот раз Маккарти возвращается к жанру комедии, однако, очевидно, выходит из амплуа грубоватой и нелепой толстушки. Теперь ее героиня остра на язык; она смешит зрителей не в духе шуток о банановой кожуре, а колкими замечаниями и вполне жизненным юмором про нелюбимую работу. В сериале Мелисса играет любовь с Беном, и надо сказать, что настоящая химия между актерами и по совместительству реальными супругами сразу заметна и не может не умилять.

Дурак от Бога

«Дурак от Бога» — это что-то между «Офисом» и первым сезоном «Чудотворцев». В новом проекте, с одной стороны, иронично осмысляется жизнь современных людей, которые вечно перемещаются по «безопасному» для них маршруту из дома в офис и обратно, не замечая жизни вокруг. А с другой стороны, создатели показывают общество, которое испытывает кризис веры, спорит насчет религий и, возможно, заслуживает конца света. Если бы, конечно, не то, как люди умеют любить и дружить. И действительно, в сериале показаны такие почти подростковые наивные романы между «избранными» и между Мохсином (Усман Элли) и Венди (Ана Скотни). Перевоспитывается в комедии, пожалуй, только Том (Крис Сэндифорд), который совсем не разбирается в теологии, но желает стать последователем Кларка, осознав свои ошибки в нетактичном общении с людьми.

Отдельная юмористическая линия сюжета связана с ангелом-бюрократом Фрисби (Стив Мэллори), который что на Земле, что на небесах занимается лишь штампованием бумажек, не преуспевая даже в этом. Оказывается, что небесная канцелярия ничем не отличается от какого-нибудь МФЦ, где тоже каждый шаг — это отдельный протокол. За «горячность» сюжета и стильные наряды отвечает в фильме Сатана. Она гоняет на мотоцикле, успевает сражаться с ангелами на небесах и придумывать уловки, чтобы выкурить Кларка и Амели из безопасной зоны. Злая героиня мечтает, чтобы каждый год был как 2020-й. Похоже, здесь постарался один из всадников Апокалипсиса по имени Чума.

Дурак от Бога

В сериале нет новых кинематографических решений, кроме того, что в дань моде Бога и Сатану играют женщины. А это, в общем, уже не удивляет. Да и юмор порой скатывается в сортирный. Вместе с тем центральная пара героев украшает все происходящее теплом, светом и очарованием. Окончание первого сезона такое же милое, хотя и намекает на продолжение истории во втором сезоне. Комедия по общему хронометражу (меньше трех часов) легко смотрится за один вечер и напоминает сериальную «жвачку» — фруктовую бабл-гам, которая поначалу кажется насыщенной вкусом, но скоро теряет его и немного надоедает. И все равно успевает повысить уровень гормона счастья, как пилюля, которая ненадолго успокаивает дурные мысли в плохие времена.