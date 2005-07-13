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Стальная тревога: Новый рейд 2005, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стальная тревога: Новый рейд
Киноафиша Сериалы Стальная тревога: Новый рейд Сезоны Сезон 1

Стальная тревога: Новый рейд
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 59 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стальная тревога: Новый рейд»

В 1 сезоне сериала «Стальная тревога: Новый рейд» МИФРИЛ борется с террором и экстремистами. Тидори Канамэ уже ничего не угрожает, и командование считает, что в работе Сагары больше нет необходимости. У МИФРИЛа появляется достойный противник: организация «Амальгама», которой управляет Леонард Тестаросса — брат Тессы. Приоткрывается завеса тайны, связанной с прошлым Сагары, Тессы и Мелиссы Мао. Сагара, которого отыскал Калинин, стал нормальным человеком, чего не скажешь о сестрах-боевиках Ся Юй Фань и Ся Юй Лань. Их воспитывал Гаурон. Девушки не сохранили в себе ничего человеческого, кроме привязанности друг к другу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Стальная тревога: Новый рейд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Время перемен Owaru hibi
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2005
Скрытые обстоятельства Suimen ka no jôkei
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2005
Лабиринт и дракон Meikyû to ryû
Сезон 1 Серия 3
27 июля 2005
Дневной свет Dei raito
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2005
Любвеобильная Сицилия Uruwashiki shichiria
Сезон 1 Серия 5
10 августа 2005
Край небес Ejji obu hevun
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2005
На произвол судьбы Tori nokosarete
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2005
Казарменная рутина Janguru grûpu
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2005
Её проблема Kanojo no mondai
Сезон 1 Серия 9
21 сентября 2005
Двое в Гонконге Futatsu no honkon
Сезон 1 Серия 10
28 сентября 2005
Его проблема Kare no mondai
Сезон 1 Серия 11
5 октября 2005
Гонконг в огне Moeru honkon
Сезон 1 Серия 12
12 октября 2005
Продолжение день за днём Tsuzuku hibi
Сезон 1 Серия 13
19 октября 2005
График выхода всех сериалов
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