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Любовь после мирового господства 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь после мирового господства
Киноафиша Сериалы Любовь после мирового господства Сезоны Сезон 1

Love After World Domination
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь после мирового господства»

В 1 сезоне сериала «Любовь после мирового господства» герой Фидоу Айкава и красотка Магахара Дэсуми – заклятые враги, между которыми, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Парень возглавляет команду защитников мира «Джелато-5», стремясь спасти Землю от любого зла. А девушка – настоящая демоница в черном латексе, одна из лидеров преступной организации «Гекко», цель которой – установить мировое господство зла. Однако у этой весьма странной парочки есть общий огромный секрет. Для всех знакомых они – бескомпромиссные соперники, но для самих себя – просто влюбленные друг в друга старшеклассники.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Любовь после мирового господства График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 июня 2022
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
24 июня 2022
График выхода всех сериалов
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